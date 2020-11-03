Rus vekil: ABD'li senatörlerin girişimi, Rus savunma üreticileriyle rekabet edemeyeceklerini gösteriyor

ABD'li senatörlerin Rus S-400 sistemleri de dahil farklı askeri teknolojilere sahip ülkelere gelişmiş askeri araç satılmasının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı üzerinde çalışmasını yorumlayan Rus vekil Jeleznyak, bu girişimin Rus üreticilerle rekabet edemeyeceğini gösterdiğini ifade etti.

Sputnik'e verdiği demeçte söz konusu yasa tasarısı çalışmasını değerlendiren Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, "ABD'li senatörlerin, S-400 sistemlerine sahip ülkelerin ABD silahları satın almasını engellemeyi amaçlayan girişimi, ABD'li rakiplerin Rus üreticilerle rekabet edemeyeceğini gösteriyor. ABD, silah pazarını tek başına kontrol etmeye ve kendi savunma araçlarını diğer ülkelere dayatmaya çalışıyor" dedi.

Jeleznyak, Washington'un Türkiye'nin S-400 almasını engellemekte başarısız olmasının bu tür yasal düzenlemelerin yapılmasında itici güç olduğunun altını çizdi.

Rus vekil, "S-400'ün hava savunma sistemi olduğu ve ülkenin egemenliğini ve bütünlüğünü korumayı amaçladığı unutulmamalı. Rus ordusu, füze sistemlerini NATO ülkelerinin Rusya sınırları yakınında artan saldırgan faaliyetleri karşısında savunma kabiliyetini artırmak için konuşlandırıyor" diye ekledi.

Breaking Defense, ABD'li senatörlerin özellikle Rus S-400 füze savunma sistemleri gibi F-35'ler için potansiyel tehdit oluşturan yabancı sistemler ve silahlar satın alan devletlere avcı uçağı satışına yasak getirilmesi üzerinde durduklarını yazmıştı.

Türkiye S-400'leri 16 Ekim'de ilk kez test etmişti. Test kapsamında fırlatılan üç füze hedefleri başarıyla vurmuştu. Bu durum Washington'u bir kez daha rahatsız ederken ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' söylemişti.