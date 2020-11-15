ABD merkezli askeri dergi, Rus tankları arasındaki ‘ihracat gözdesine’ dikkat çekti

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rus yapımı T-90 tankının son 30 yılda ihracat pazarında kendini mükemmel bir biçimde kanıtladığını yazdı.

Derginin yayınladığı makalede, Rus yapımı T-90 tankının son 30 yılda ihracat pazarında kendini mükemmel bir biçimde kanıtladığı, T-90’ın son dönem Sovyet tanklarının en göze çarpan özelliklerini bir arada topladığı ifade edildi.

“Aslında T-90 fikri, verimli, güvenilir ve ekonomik T-72 (tankının) gövdesini T-80 serisinin gelişmiş özellikleriyle donatma girişimidir” ifadelerinin kullanıldığı yazıda, tankın üç kademeli koruma sistemine ve donatılmış olduğu evrensel silahlara vurgu yapıldı:

“Güvenilir teknik özelliklerin ve uygun fiyatın birleşimi, T-90'ı gelişmekte olan dünyada ihracat gözdesi haline getirdi.”

Yazarlara göre 30 yıl boyunca bir düzineden fazla ülkede hizmet veren T-90 ve alternatifleri, pratiklik ve verimlilik birleşimi ile neler başarılabileceğini güçlü bir biçimde hatırlatıyor.