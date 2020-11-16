Putin'den Sudan'da 'Rus deniz üssü' kararı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus donanmasının Sudan hükümetiyle bu ülkede bir lojistik merkezinin kurulmasına ilişkin anlaşma imzalama önerisini kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı karar metninde "Rusya hükümetinin, Sudan Cumhuriyeti topraklarında Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait tedarik ve bakım tesisinin kurulmasıyla ilgili olarak Rusya Federasyonu ve Sudan Cumhuriyeti arasında anlaşmayı imzalama önerisinin kabulüne karar verildi" ifadelerne yer verildi.

Anlaşmayı imzalama yetkisinin Rusya Savunma Bakanlığı'na verildiği kaydedildi.

Daha önce Rusya hükümeti, Devlet Başkanı Putin'e Sudan’da Rusya Donanması’nın lojistik merkezini kurma teklifi sunmuştu. Bu teklif için Sudan yönetiminden onay alınmıştı.