Pentagon'dan açıklama: Hem Irak hem de Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısı 2 bin 500'e düşürülüyor

Mevcut ABD Savunma Bakanı Christopher Miller, hem Irak hem de Afganistan'da bulunan Amerikan askerlerinin sayısının 2 bin 500'e indirleceğini açıkladı.

Mevcut ABD Savunma Bakanı Christopher Miller, düzenlediği basın toplantısında şu an 3 bin 200 Amerikan askerlerinin bulunduğu Irak ve 5 bin askerin bulunduğu Afganistan'daki asker sayısının 15 Ocak 2021'e kadar 2 bin 500'e indirileceğini açıkladı.

Miller, açıklamasında "Asker azaltma kararı, Başkan Trump'ın talimatıyla, Ulusal Güvenlik Konseyi ve askeri liderlerle yapılan istişarelerin ardından alındı" ifadelerini kullandı.

Dün CNN televizyonuna konuşan savunma yetkilileri 'bu hafta içinde' Pentagon'a Irak ve Afganistan'daki güçlerin bir kısmının daha çekilmesi emrinin gelmesini beklediklerini söylemişti.

Trump, ekim ayında Twitter hesabından "Yıl başına kadar Afganistan'da az sayıdaki cesur erkek ve kadın askerlerimizi eve getirmiş olmalıyız" paylaşımında bulunmuştu.