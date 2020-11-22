Varank: Geliştirdiğimiz ürünlerle adeta savaş konseptleri değişmeye başladı

Kale Ar-Ge'nin geliştirdiği Milli Turbojet Motoru'nu test eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savunma sanayisinde son dönemde elde ettiğimiz başarıları dünya medyası ve ülkeler konuşuyor. Kendi geliştirdiğimiz ürünlerle adeta savaş konseptleri değişmeye başladı" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli havacılık ve savunma şirketi Kale Havacılık ve Kale Ar-Ge'nin Tuzla'da bulunan tesislerinde devam eden projeleri inceleyerek, şirket tarafından geliştirilen yerli füze motorunun testini yaptı.

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay ve beraberindeki mühendislerle beraber testi yapan Varank, ardından Anadolu Ajansı'na açıklama yaptı.

Kale Havacılık'ın Türk savunma sanayisinin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu anlatan Varank, "Kale Grubu sanayide göz bebeği firmalarımızdan bir tanesi ama aynı zamanda savunma ve havacılık sanayisinde oldukça güçlü bir firmamız" ifadelerini kullandı.

'Milli füze projelerimizi artık kendi motorumuzla yapabiliyor hale geleceğiz'

Grubun üretim tesislerinde F-35'in çok önemli parçalarının üretildiğini aktaran Varank, grubun Boeing ve Airbus gibi önemli havacılık şirketlerine tedarik sağladığını söyledi.

Grubun motor teknolojilerinde de öne çıktığını aktaran Varank, şunları söyledi:

"Motor sanayisinde öncelikle ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Kale önemli projeler gerçekleştiriyor. Bu Kale KTJ-3200 Turbojet Motoru'muz 3.200 newtonluk bir roket motoru. Şu anda savunma sanayimizde yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin bir kısmı bu boyutta ve bu güçte motorlar kullanıyor. Biz bunları yurt dışından ithal eder durumdaydık ama inşallah bunların çok kısa zamanda devreye girmesiyle birlikte çok önemli milli füze projelerimizi artık kendi motorumuzla yapabiliyor hale geleceğiz. Kendi ürünlerimizi piyasaya çıkarmış olacağız."

'Elde ettiğimiz başarıları dünya medyası ve ülkeler konuşuyor'

Varank, ziyaret ederek bilgi aldığı genç mühendislere ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay'a, yıllar süren yoğun emekleri için teşekkür ederek, bu emekler sayesinde milli turbo jet motorun çok kısa süre içinde seri üretime hazır hale geleceğini söyledi.

"Az evvel testini yaptık, sesini duyduk" diyen Varank, Türkiye'nin yerli ve katma değerli üretimiyle dünyada fark oluşturan ülkeler arasında yer almak istediğini belirtti.

Varank, "Savunma sanayisinde son dönemde elde ettiğimiz başarıları dünya medyası ve ülkeler konuşuyor. Bu kendi geliştirdiğimiz ürünlerle adeta savaş konseptleri değişmeye başladı. Tabii Kale'nin burada geliştirdiği ve inşallah yakın zamanda teslim edeceği bu motorlarla da ülkemizde çok büyük bir açığı kapatmış olacağız. Bİliyorsunuz Türkiye'ye gizli-açık ambargolar uygulanıyor. Bu manada da ambargoları yenecek bir ürünü bugün burada test etmiş olduk. Gerçekten gururluyuz" dedi.