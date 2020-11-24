Rus Kazan denizaltısı Kalibr füzesiyle bin kilometre ötedeki hedefi vurdu

Rusya'nın 'Yasen-M' sınıfı dördüncü nesil nükleer denizaltı projesinin ikinci ürünü olan Kazan denizaltısının ülkenin kuzeybatısındaki Beyaz Deniz’den Kalibr tipi seyir füzesiyle bin kilometreden fazla mesafede, Arhangelsk bölgesinde bulunan Çija poligonundaki hedefi imha ettiği bildirildi.

Rusya Kuzey Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, Kazan denizaltısının devlet testlerinin bitiş etabında Beyaz Deniz’den Kalibr tipi seyir füzesiyle bin kilometreden fazla mesafede, Arhangelsk bölgesinde bulunan Çija poligonundaki hedefi imha ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bugün ‘Yasen-M’ projesinin ana ürünü olan Kazan nükleer denizaltısı, ana füze sistemi ile kıyı hedefine yönelik başarılı bir atış gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca füze atışının devlet testlerinin bitiş etabı çerçevesinde öğleden önce Beyaz Deniz’den yapıldığı, fırlatma noktasından bin kilometreden fazla mesafede, Arhangelsk bölgesinde bulunan Çija poligonundaki hedefin Kalibr seyir füzesi başlığı ile başarıyla vurulduğu ifade edildi.