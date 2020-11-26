Rusya yeni anti-balistik füzesini başarıyla test etti

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan’daki Sarı Şagan poligonunda yeni anti-balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Kazakistan’daki Sarı Şagan poligonunda Rus ordusunun yeni bir anti-balistik füzenin denemesi yapıldı.

Füzenin sahip olduğu özellikleri güvenilir biçimde sergilediği, muharebe mürettebatının kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getirdiği ve belirlenen hedefleri vurduğu belirtildi.

Bakanlık daha önce 28 Ekim’de Sarı Şagan poligonunda yeni füze sistemi denendiği açıklaması yapmıştı.

Açıklamaya göre, füze sistemi hava ve uzay saldırılarından korunmaya yönelik tasarlandı.

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