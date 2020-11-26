Rusya yeni anti-balistik füzesini başarıyla test etti

Kazakistan’daki Sarı Şagan poligonunda Rus ordusunun yeni bir anti-balistik füzenin denemesi yapıldı.
Füzenin sahip olduğu özellikleri güvenilir biçimde sergilediği, muharebe mürettebatının kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getirdiği ve belirlenen hedefleri vurduğu belirtildi.
Bakanlık daha önce 28 Ekim’de Sarı Şagan poligonunda yeni füze sistemi denendiği açıklaması yapmıştı.
Açıklamaya göre, füze sistemi hava ve uzay saldırılarından korunmaya yönelik tasarlandı.
#Видео На полигоне #СарыШаган в Казахстане успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны https://t.co/isCvH7pEfv #ВКС #ПВО #ПРО #Противоракета #ПускиРакет #Испытания #ОружиеРоссии pic.twitter.com/qPTZffjAWs— Минобороны России (@mod_russia) November 26, 2020
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