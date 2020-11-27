Rusya Savunma Bakanlığı: Hipersonik Tsirkon füzesi 450 kilometre ötedeki deniz hedefini başarıyla vurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Beyaz Deniz’de bulunan Amiral Gorşkov fırkateyninin test amacıyla fırlattığı sıradaki Tsirkon hipersonik seyir füzesinin 450 kilometre ötede, Barents Denizi'nde bulunan zor deniz hedefini başarıyla vurduğu belirtildi.

“Füze atışı, yeni silah türlerinin test edilmesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi. Objektif izleme verilerine göre Tsirkon hipersonik anti-gemi füzesi, 450 km mesafedeki deniz hedefini başarıyla vurdu. Füzenin uçuş hızı 8 Mach’ı aştı (ses hızının 8 katı)” ifadelerine yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

“Atışların yapıldığı saha, Mareşal Ustinov füze kruvazörü ve Amiral Kasatonov fırkateyni dahil olmak üzere Barents Denizi'nde faaliyet gösteren Kuzey Filosu güçleri tarafından korumaya alındı.”

В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"https://t.co/69B2MFVazK pic.twitter.com/fm2aTBHWu9 — РИА Новости (@rianru) November 26, 2020

​Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 7 Ekim tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Rus ordusunun Tsirkon hipersonik seyir füzesini başatıyla test ettiğini bildirmişti.

Füzenin hedefe doğrudan isabet ettiğine dikkat çeken Gerasimov, Tsirkon'un uçuş mesafesinin 450 kilometre, azami irtifasının ise 28 kilometre, hedefe ulaşma zamanın 4.5 dakika olduğunu, ayrıca uçuş sırasında 8 Mach’ın aşıldığını belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen temmuzda da Tsirkon füzesinin test amaçlı olarak Amiral Gorşkov fırkateyninden başarıyla fırlatıldığını, testlerin füzenin menzil ve atış hassasiyeti ile hipersonik hızı açısından benzersiz taktik ve teknik özelliklerini doğruladığını duyurmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık 2019'da önümüzdeki yıllarda Rusya Donanmasının kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin büyük ölçüde Tsirkon füzelerini kullanacak şekilde modifiye edilmiş fırkateyn ve denizaltıların gelişine bağlı olduğunu açıklamıştı.

Putin, Şubat 2019’da Federal Mecliste yaptığı konuşmadaysa Tsirkon füzelerinin bin kilometreden fazla mesafelerdeki kara ve deniz hedeflerini 9 Mach hızıyla vuracağını belirtmişti.

Rus lider, sadece gemilerde değil karada da konuşlanan Tsirkon füzelerinin üzerindeki çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti.

Rusya Donanması eski komutanı Amiral Viktor Kravçenko, Tsirkon ile yapılan başarılı testlerin füzenin yakın zamanda ordu tarafından kullanılmaya başlayabileceğini gösterdiğini açıkladı.

Kravçenko, “Her şeyin plana uygun olarak ilerlediğini ve Tsirkon’un yılsonuna kadar ordu tarafından teslim alacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Füze ile daha birkaç test atışının yapılması gerektiğini söyleyen Kravçenko, “Denizaltıdan hareketli hedefe yönelik minimum iki atış daha yapılmalı. O zaman başarılı bir sistem olduğu söylenebilir ve orduya teslim edilebilir” ifadelerini kullandı.

Dünyanın hiçbir donanmasında bu türden bir hipersonik silah olmadığını vurgulayan Kravçenko, şöyle konuştu:

“Öncelikle Tsirkon'un hızına dikkat çekmek isterim. Bu füzeyi tespit edip aynı hızda durdurabilecek bir sistem yok. İkincisi, füzenin uçuş rotası oldukça karmaşık. Üçüncü avantaj ise, hem normal gemilerin, hem de denizaltıların Tsirkon’lara donatılabiliyor olması. Elbette ki ucuz bir silah değil, fakat savunma ve koruma her zaman pahalıya mal olan bir şey.”