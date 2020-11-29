Akar: Mehmetçiğe hakaret eden dilin hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak

Milli Savunma Bakanı Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Mehmetçiğe hakaret eden dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dün Habertürk kanalındaki programda Türk ordusu hakkındaki ifadeleriyle ilgili konuştu.

TSK aleyhindeki ifadeye, keskin ve net bir dille tepki gösteren Akar, hukuk çerçevesinde hesabının sorulacağını belirterek şunları söyledi: "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayr-i milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz."

2/ Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz.https://t.co/ekHuheseKB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2020

​Başarır, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne' programında Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını 'Ordu Katar'a satıldı' sözleriyle eleştirmişti. ''Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satıldı'' ifadesini kullanan Başarır, programın ilerleyen dakikalarında ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.