Ryabkov: ABD ile stratejik 'denklem' nükleer ve nükleer olmayan silahları içermeli

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD arasındaki stratejik istikrar 'denkleminin' gelecekte nükleer ve nükleer olmayan silahları kapsaması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Fort Ross Diyalog adlı Rus-Amerikan forumunda video konferans yoluyla konuşma yaptı.

Ryabkov, konuşmasında "Buradaki fikir, yeni silah türleri, gelişmiş teknolojiler ve yeni siyasi gerçekler dahil stratejik istikrarı etkileyen tüm faktörleri içeren yeni bir stratejik denklem oluşturmak. Bu denklemin sadece kıtalararası balistik füzeler, denizaltı balistik füzeler ve ağır bombardıman uçakları gibi geleneksel stratejik silah değil, aynı zamanda stratejik görevler yerine getirebilecek nükleer olan ve olmayan tüm silahları içermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Böyle bir denklemin dünyayı daha güvenli bir yer haline getirebileceğini dile getiren Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan Rusya ve müttefikleri, diğer yandan da ABD ve müttefikleri arasındaki güç dengesinin nicel ve nitel yönlerini dikkate alarak hem nükleer hem de konvansiyonel silahlara ve bunların konuşlandırılmasının somut parametrelerine yönelik her iki tarafın ulusal toprakları için tehdit oluşturan silahları belirlemeyi önerdik. Karşı tarafın topraklarını vurabilecek nükleer savaş başlıklarının yapısını ve niceliksel sınırlarını belirlemeye ve füze savunma sistemlerinin konuşlandırılmasına ilişkin nicel ve coğrafi kısıtlamaları tartışmaya hazırız."