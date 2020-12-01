Rus Kazan denizaltısı Oniks füzesi ile başarılı bir atış yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Yasen-M' sınıfı dördüncü nesil nükleer denizaltı projesinin ikinci ürünü olan Kazan denizaltısının devlet testlerinin son aşaması çerçevesinde ülkenin kuzeybatısındaki Beyaz Deniz’den başarılı bir füze atışı yaptığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kazan nükleer denizaltısının devlet testlerinin son aşaması çerçevesinde Rusya’nın kuzeybatısındaki Beyaz Deniz’den başarılı bir füze atışı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “Bugün ‘Yasen-M’ projesinin ana ürünü olan Kazan nükleer denizaltısı, gemisavar seyir füzesi ile ile deniz hedefine yönelik başarılı bir atış gerçekleştirdi" denildi.

Füze atışının Beyaz Deniz’de yapılan ‘devlet testlerinin son etabının bir parçası olarak’ yapıldığı belirtilen açıklamada, hedefin Oniks füzesinin başlık kısmıyla başarılı bir şekilde imha edildiği, alan korumasının Kuzey Filo’nun Beyaz Deniz’deki askeri üssünün gemileri tarafından sağlandığı vurgulandı.

Kazan nükleer denizaltısının devlet testlerinin son aşamasına 21 Kasım cumartesi günü katıldığı hatırlatılan açıklamada, denizaltının Beyaz Deniz’den Kalibr tipi seyir füzesiyle bin kilometreden fazla mesafede bulunan kara hedefini imha ettiği ifade edildi.

Daha önce Rusya Birleşik Gemi İnşaat Şirketi (OSK) Başkanı Aleksey Rahmanov, Kazan nükleer denizaltısının önümüzdeki aralık ayında Rus donanmasına teslim edileceğini açıklamıştı.