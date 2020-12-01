Roketsan, geliştirdiği yerli güdümlü füzenin görüntülerini yayınladı

Roketsan resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi UMTAS'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Roketsan resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada; Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'ne (UMTAS) ilişkin bir video yayınlayarak, "Ülkemizin ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi UMTAS, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı sayesinde gece/gündüz, her türlü hava koşulunda hedefine kilitlenir, görevini tamamlamadan yolundan dönmez" ifadelerine yer verdi.

UMTAS, her koşulda görevinin başında!



Ülkemizin ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi #UMTAS, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı sayesinde gece/gündüz, her türlü hava koşulunda hedefine kilitlenir, görevini tamamlamadan yolundan dönmez. #Roketsan 🇹🇷🚀 pic.twitter.com/Jj6zpsnXBc — Roketsan (@roketsan) December 1, 2020

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