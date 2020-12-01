Roketsan, geliştirdiği yerli güdümlü füzenin görüntülerini yayınladı

Roketsan resmi Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklamada; Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'ne (UMTAS) ilişkin bir video yayınlayarak, "Ülkemizin ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi UMTAS, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı sayesinde gece/gündüz, her türlü hava koşulunda hedefine kilitlenir, görevini tamamlamadan yolundan dönmez" ifadelerine yer verdi.
UMTAS, her koşulda görevinin başında!— Roketsan (@roketsan) December 1, 2020
Ülkemizin ilk yerli tasarım hassas güdümlü tanksavar füze sistemi #UMTAS, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı sayesinde gece/gündüz, her türlü hava koşulunda hedefine kilitlenir, görevini tamamlamadan yolundan dönmez. #Roketsan 🇹🇷🚀 pic.twitter.com/Jj6zpsnXBc
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