Rus Dışişleri: START-3'ün uzatılması Moskova ve Washington'a zaman kazandırır, top ABD'de

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) uzatılmasının Rusya ve ABD'ye silahların gelecekteki kontrolüyle ilgili müzakerelerde zaman kazandıracağını ve topun ABD tarafında olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve ABD'nin Şubat 2021'de süresi dolacak START-3 ile nükleer silahlar konusunda özel sorumlulukları bulunduğunu vurgulayarak silahlanmayı sınırlandıran bu anlaşmanın uzatılmasının önemine işaret etmişti.

Stoltenberg'in START-3'le ilgili sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Anlaşmanın süresinin uzatılması, stratejik istikrarı etkileyen tüm faktörleri inceleyerek nükleer füzelerin gelecekteki kontrolüne ilişkin kapsamlı Rusya-ABD müzakereleri için zaman kazanma imkanı sunar, bu çok önemli" dedi.

Moskova'nın Washington'la yapılan müzakerelerde bu konuyla ilgili somut görüşlerini sunduğunun altını çizen Zaharova, bundan dolayı topun ABD'nin tarafında olduğunu kaydetti.

Öte yandan Zaharova, NATO üyelerinin büyük bölümü START-3'ün uzatılmasını desteklerken Stoltenberg'in START-3'ün sona ermesinden 'önceden belirlenmiş bir durum' gibi bahsetmesine anlam veremediklerini söyledi.

"Rusya, anlaşmanın mevcut haliyle koşulsuz olarak uzatılmasından yana olduğunu birçok kez dile getirdi. Bununla ilgili teklif, anlaşmanın diğer tarafı ABD'ye geçen yılın aralık ayında resmen sunuldu" diye devam eden Zaharova, Stoltenberg'in anlaşmanın geleceğinin olmadığından nasıl bu kadar emin olduğunu anlayamadıkları vurguladı.

Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.

Putin ABD'yi uyarmıştı

Ancak her iki tarafın da konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi de 5 Şubat 2021’de dolacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.

Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.