Rus Dışişleri: START-3'ün uzatılması Moskova ve Washington'a zaman kazandırır, top ABD'de

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve ABD'nin Şubat 2021'de süresi dolacak START-3 ile nükleer silahlar konusunda özel sorumlulukları bulunduğunu vurgulayarak silahlanmayı sınırlandıran bu anlaşmanın uzatılmasının önemine işaret etmişti.
Stoltenberg'in START-3'le ilgili sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Anlaşmanın süresinin uzatılması, stratejik istikrarı etkileyen tüm faktörleri inceleyerek nükleer füzelerin gelecekteki kontrolüne ilişkin kapsamlı Rusya-ABD müzakereleri için zaman kazanma imkanı sunar, bu çok önemli" dedi.
Moskova'nın Washington'la yapılan müzakerelerde bu konuyla ilgili somut görüşlerini sunduğunun altını çizen Zaharova, bundan dolayı topun ABD'nin tarafında olduğunu kaydetti.
"Rusya, anlaşmanın mevcut haliyle koşulsuz olarak uzatılmasından yana olduğunu birçok kez dile getirdi. Bununla ilgili teklif, anlaşmanın diğer tarafı ABD'ye geçen yılın aralık ayında resmen sunuldu" diye devam eden Zaharova, Stoltenberg'in anlaşmanın geleceğinin olmadığından nasıl bu kadar emin olduğunu anlayamadıkları vurguladı.
Nükleer alanda mevcut tek anlaşma START-3
Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Rusya ile ABD'nin nükleer silahlarını sınırlandırmalarını içeren iki önemli anlaşmadan birisiydi. INF'nin yenilenmeyip resmen yürürlükten kalkması sonrası geçerliliğini koruyan tek anlaşma START-3.
Putin ABD'yi uyarmıştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eyleme geçilmemesi halinde START-3 Anlaşması'nın sona ereceği konusunda ABD'yi uyarmıştı.
Temmuz 2018'de anlaşmaya ilişkin konuşan Rus lider, 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ve ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından imzalanan anlaşmanın uzatılmasına yönelik çalışmalara hemen başlanması gerektiğini, aksi halde anlaşmanın 2021 yılında yürürlükten kalkacağını belirtmişti.
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