Rusya'da bu yıl 41 terör saldırısı engellendi, 50 militan etkisiz hale getirildi

FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, aynı zamanda başkanlığını yaptığı Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK) toplantısında, istihbarat servislerinin 2020 yılı içinde 41 terörist saldırıyı engellediğini belirtti.

Bortnikov, “Hazırlık aşamasında 41’i terör saldırısı olmak üzere 61 terör suçu önlendi” dedi.

NAK’tan yapılan açıklamada, 2020 yılında 49 militanın etkisiz hale getirildiği, 150’den fazla şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Terörle mücadele operasyonları sırasında, 8’i lider konumunda toplam 49 terörist etkisiz hale getirildi. 36’sı sorumlu düzeyde olmak üzere 162 militan ve bunlara yardım ve yataklık yapan 591 kişi gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.

2020 yılında, uluslararası terör örgütlerine ait 55 yasa dışı hücrenin faaliyetlerinin engellendiği belirtilen açıklamada, aşırılık yanlısı ve terörist faaliyetlere karışan 149 yabancı vatandaşın Rusya’ya girişine izin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, “Rosfinmonitoring (Rusya Devlet Mali İzleme Servisi), terörist faaliyetlere karıştığından şüphelenilen bin 200'den fazla kişinin yaklaşık 57 milyon ruble tutarındaki varlıklarını dondurdu. Terör finansmanına ilişkin 184 vaka tespit edildi” denildi.

NAK verilerine göre, operasyonlar sonucunda, teröristlere ait yaklaşık 600 silah, 134 ev yapımı bomba, 100 binden fazla mermi, 3 binden fazla mayın, el bombası ve diğer mühimmatlar ele geçirildi. Silah ve mühimmat üretimi ve onarımı yapılan 50 yasa dışı atölye imha edildi.