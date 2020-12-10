Rusya ve NATO'dan 10 yıl sonra ilk ortak tatbikat

Pakistan'ın ev sahipliğinde önümüzdeki şubatta Karaçi kıyısının açıklarında gerçekleşecek olan AMAN 2021 tatbikatına 10 yıl sonra ilk kez Rus donanmasına ait gemilerin NATO ülkelerinin gemileri ile birlikte katılacağı açıklandı.

Pakistan'ın ev sahipliğinde önümüzdeki şubatta Karaçi kıyısının açıklarında gerçekleşecek olan AMAN 2021 tatbikatına 10 yıl sonra ilk kez Rus donanmasına ait gemilerin NATO ülkelerinin gemileri ile birlikte katılacağı belirtildi.

Rusya Karadeniz Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, “Rus Donanmasına ait gemiler, İspanya kıyılarında düzenlenen önceki Bold Monarch 2011 tatbikatının tamamlanmasından 10 yıl sonra Kuzey Atlantik İttifakı'nın deniz kuvvetlerinin gemileri ile birlikte tatbikata katılacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre tatbikata Rusya'dan bir firkateyn, bir devriye gemisi, bir kurtarma römorkörü, bir deniz piyade birliği, bir mayın temizleme ekibi ve bir deniz helikopterleri katılacak.

Tatbikata Rusya ve Pakistan’ın yanı sıra ABD, İngiltere, Çin, Japonya, Türkiye, Filipinler, Malezya, Sri Lanka ve Endonezya'dan gemiler de katılacak. Tatbikatın hedefi, ülkeler arasında askeri iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra deniz korsanları ile mücadelede deneyimlerin paylaşımı.