NATO: Rusya ile ortak tatbikat yok

NATO Sözcüsü Lungescu, Rusya ile ortak tatbikat planlamadıklarını, çünkü Moskova ile iş birliğinin 2014’te sonlandırıldığını söyledi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Rusya Karadeniz Filosu’nun 10 yıl sonra ilk kez Rus donanmasına ait gemilerin NATO ülkelerinin gemileri ile birlikte katılacağı açıklamasını değerlendirdi.

RIA Novosti haber ajansına yaptığı açıklamada, Rusya ve NATO arasında ortak tatbikatın söz konusu olmadığını söyleyen Lungescu, "2014 yılında Rusya’nın Ukrayna’dan Kırım’ı yasa dışı olarak ilhak etmesi nedeniyle pratik iş birliğimiz askıya alındı" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Karadeniz Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, Pakistan’ın ev sahipliğinde önümüzdeki şubatta Karaçi kıyısının açıklarında gerçekleşecek olan AMAN 2021 tatbikatına 10 yıl sonra ilk kez Rus donanmasına ait gemilerin NATO ülkelerinin gemileri ile birlikte katılacağı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ortak tatbikatla ilgili bilgiye sahip olmadıklarını belirterek bu konunun Rusya Savunma Bakanlığı’na sorulmasını tavsiye etmişti.

Rus Donanması en son 2011’de İspanya kıyılarındaki Bold Monarch tatbikatında NATO gemileriyle ortak tatbikatta yer almıştı.