Meltem-3 Projesi'nde ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı hizmete girdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Meltem Projesi kapsamında tedarik edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine giren 6 adet P-235 Deniz Karakol Uçağı, Doğu Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Türkiye'nin kıta sahanlığında hizmet edecek.

Meltem Projesi'nin üçüncü aşamasında ise deniz gözetleme ve deniz karakol görevinde kullanılacak 6 adet ATR72-600 Uçağı tedariki ve Meltem Projesi çerçevesinde tedarik edilen görev ekipmanlarının uçaklara entegrasyonu amaçlanıyor.

Düzenlenen törenle Deniz Kuvvetlerinin envanterine giren ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, 8 bin 300 kilometrelik kıyı şeridinde kontrol ve koruma hizmetlerine katkı sunacak.

Meltem Projesi kapsamında teslimatların tamamlanmasıyla deniz karakol uçaklarının sayısı 12'ye çıkacak.

P-72 deniz karakol uçakları

P-72 deniz karakol uçaklarının üzerine gelişmiş radar sistemi, elektronik destek tedbirleri, akustik işleme sistemleri, taktik veri linkleri 11 ve 16, MK46 ve MK54 torpido taşıma ve atma kabiliyeti gibi kritik sistemler entegre edildi.

Bu sistemler sayesinde uçaklar, denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, istihbarat, gözetleme ve keşif, ufuk üstü hedefleme, arama kurtarma gibi görevler üstlenecek.

P-235 uçaklarında bulunmayan Link 16 sistemi, MK54 torpidosu taşıma ve atma gibi yeni özelliklere ilaveten P-72 uçakları daha uzun süre görev icra edebilecek kabiliyete sahip olacak.

İlk deniz karakol uçağı teslimatını takiben 2021 yılı içinde, ilave iki deniz karakol uçağı ile bir deniz genel maksat uçağının daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.