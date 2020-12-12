Rusya’da hipersonik Tsirkon füzesi test edildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Beyaz Deniz’'de bulunan Amiral Gorşkov fırkateyninden test amacıyla fırlatılan hipersonik Tsirkon seyir füzesinin 350 kilometre ötede, Arhangel bölgesindeki Çija poligonunda bulunan kara hedefini başarıyla vurduğu kaydedildi.

Füzenin uçuş hızının 8 Mach’ı aştığı (ses hızının 8 katı) bildirilirken denemenin yapıldığı bölge Rusya Kuzey Filosu gemilerinin katılımıyla kapatıldı.

Amiral Gorşkov fırkateyninin katılımıyla üçüncü kez test edilen Tsirkon ilk kez bir kara hedefine fırlatılmış oldu. Füze daha önce ekim ve kasım aylarında test edilmişti, deniz hedeflerine karşı gerçekleştirilen her iki testin başarılı olduğu kaydedilmişti.

Dünyanın ilk deniz bazlı hipersonik seyir füzesi olan Tsirkon’un hızı 8-9 Mach, menzili de 1000 kilometreyi buluyor.