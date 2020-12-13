Rusya Savunma Bakanlığı: Vladimir Monomah denizaltısı ilk kez dört Bulava füzesi fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Proje 955 kapsamında üretilen nükleer denizaltı Vladimir Monomah’ın ilk kez tek seferde dört Bulava balistik füzesi fırlattığını duyurdu.

Basın mensuplarına yönelik açıklamada bulunan bakanlık, nükleer denizaltı Vladimir Monomah’ın planlı savaş eğitim faaliyetleri çerçevesinde ilk kez tek seferde dört Bulava balistik füzesi fırlattığını, atışların Ohotsk Denizi’nden Arhangelsk bölgesindeki Çija poligonuna yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, “Bugün Pasifik Filosuna ait stratejik füze denizaltısı Vladimir Monomah, planlı savaş eğitimi çerçevesinde dört Bulava balistik füzesi ile salvo atışı gerçekleştirdi. Salvo atışı, Ohotsk Denizi’nden, su altı konumdan Arhangelsk bölgesindeki Çija poligonuna yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Bulava balistik füzelerinin uçuşunun olağan bir şekilde gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, “Doğrulanan objektif kontrol verilerine göre füzelerin savaş başlıkları Çija poligonundaki belirlenen alana başarıyla ulaştı” denildi.

Açıklamada ayrıca, nükleer denizaltı Vladimir Monomah’ın mürettebatının atış hazırlıkları ve icrası sırasında son derece profesyonel davrandığı ve üst düzey denizcilik eğitimi ortaya koyduğu vurgulandı.

Şoygu, Bulava füzeleriyle yapılan atış konusunda Putin’i bilgilendirdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Şoygu’nun nükleer denizaltı Vladimir Monomah’ın planlı savaş eğitim faaliyetleri çerçevesinde tek seferde dört Bulava balistik füzesi fırlattığı konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bilgilendirdiği belirtildi.

Açıklamada, Şoygu’nun stratejik saldırı güçlerinin kontrolü ile ilgili eğitimin son aşamasında fırlatılan füzelerin 5.5 bin kilometreden fazla yol kat ettiklerini rapor ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tatbikatın geçen Çarşamba günü başladığı ve bizzat Putin’in yönetimi altında gerçekleştirildiği, manevralara balistik füzeli nükleer denizaltıların, uzun menzilli seyir füzeleri taşıyan Tu-160 ve Tu-95 stratejik bombardıman uçaklarının ve Yars karadan mobil füze sistemlerinin katıldığı ifade edildi.

Dördüncü nesil stratejik füze denizaltısı Vladimir Monomah’ın üzerindeki başlıca silah, nükleer savaş başlığı taşıyan 16 Bulava balistik füzesidir.