Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi."