Ukrayna, Türk şirketleriyle İHA üretimi konusunda anlaştı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ordunun ihtiyaçları için Türk şirketleriyle korvet ve insansız hava araçlarının üretimi konusunda anlaşmaların imzalandığını bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın basın dairesinden yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Andrey Taran’ın ordunun ihtiyaçları için Türk şirketleriyle korvet ve insansız hava araçlarının üretimi ile ilgili anlaşmaları imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran bugün, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçları için teknoloji transferi ve korvet ile silahlı insansız hava araçlarının üretimi konusunda Türk şirketleriyle anlaşmalar imzaladı. İmzalar, Türkiye Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ’in başında bulunduğu Türk heyetin ziyareti çerçevesinde atıldı" ifadelerine yer verildi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin, Ukrayna donanmasının Karadeniz-Azak bölgesinde güvenliğin artırılmasına katkı sağlayacak muharebe olanaklarının güçlenmesine yardımcı olacağı kaydedilen açıklamada, tarafların hükümetler arası anlaşma çerçevesinde varılan anlaşmaların uygulanmasını ele aldıkları ve Ukrayna ile Türkiye’nin savunma alanındaki işbirliğinin stratejik nitelikte olduğunu ifade ettikleri vurgulandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ekimde gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında Ankara ve Kiev arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.