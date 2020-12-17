Rusya: Amiral Nahimov kruvazörü 2022 sonuna kadar donanmaya katılacak

Sevmaş gemi yapım tesisini ziyaret eden Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, modernizasyon sürecinden geçen ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov’un 2022’nin sonuna kadar Rus Donanması’nın yeniden hizmetine gireceğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sevmaş gemi yapım tesisini ziyaret eden Krivoruçko, Proje 955A ‘Borey’ ve 885M ‘Yasen’ kapsamında üretilen nükleer denizaltıları ve modernizasyondan geçen ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov ile ilgili çalışmaları yerinde denetledi.

Amiral Nahimov kruvazörünün hizmete dönüş tarihi sorulan Krivoruçko, “Planlandığı üzere geminin 2022’nin sonunda teslim edilmesi bekleniyor. Bu tarihler kesin” yanıtını verdi.

1983'te temeli atıldı, 1986'dan beri devrede

Amiral Nahimov’da modernizasyondan sonra Tsirkon seyir füzeleri, ayrıca Kalibr ve Oniks seyir füzeleri kullanılacak.

Proje 1144 ‘Orlan’ kapsamında üretilen Rus füze kruvazörü Amiral Nahimov’un 1992’den önceki adı ‘Kalinin’ idi.

17 Mayıs 1983’te Baltık Gemi Yapım Fabrikası’nda temeli atılan gemi, Nisan 1986’da suya indirilmişti.

Aralık 1988’de Rus Donanması’nın hizmetine giren kruvazörün adı Nisan 1992’de Amiral Nahimov olarak değiştirilmişti.