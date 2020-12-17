Rusya, Karadeniz'de yeni gemi takip sistemini test ediyor

Rusya ordusunun, Karadeniz sularında Uzun Menzilli Radyo İletişimi Bilimsel Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni otomatik gemi takip sistemini test ettiği belirtildi.

Rusya, kruz füzesi yüklü destroyerler de dahil NATO savaş ve keşif gemilerinin sıkça girdiği Karadeniz'de gemileri takip etmek için yeni bir sistem geliştirdi.

Uzun Menzilli Radyo İletişimi Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün bağlı olduğu 'RTI' şirketinden yapılan açıklamaya göre Rusya ordusu, bu sistemi Karadeniz havzasında test etmeye başladı.

'Strateji' adı verilen bu yeni sistem, uydu ve karasal otomatik bilgi sistemlerini, çeşitli radar istasyonlarından gelen verileri, donanmanın bilgi iletim kanallarını kullanıyor. Sistem, birkaç yüz kilometre mesafedeki karasal hedefleri tespit edebilen ufuk ötesi radarlardan da veri alıyor.

'Strateji', Karadeniz'e giren gemilerin aidiyetiyle ilgili verileri de otomatik olarak işliyor, hedefin parametrelerini belirliyor, geminin ulusal sınırlara veya yasak bölgelere yaklaştığını tespit ediyor ve deniz trafiğindeki anormal değişiklikleri de analiz edip rapor edebiliyor.