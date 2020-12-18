Savunma Sanayii Başkanlığı: Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere anlaşmalar imzalandı

Savunma Sanayi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii işbirliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir 'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayii işbirliği artarak sürüyor.— SSB (@SavunmaSanayii) December 17, 2020
Başkanımız @IsmailDemirSSB'nin Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı. 🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/LvWCCEzQ7H
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