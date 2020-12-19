Rus Kazan nükleer denizaltısı Beyaz Deniz’de seyir füzesini başarıyla ateşledi

Rusya Kuzey Filosu'ndan yapılan açıklamada, 'Yasen-M' denizaltı projesinin ana ürünü olan Kazan nükleer denizaltısının devlet testlerinin son aşaması çerçevesinde, ülkenin kuzeybatısındaki Beyaz Deniz'den başarılı bir gemi karşıtı seyir füzesi atışı yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Yasen-M projesinin ana ürünü olan Kazan nükleer denizaltısı, gemisavar seyir füzesi Oniks ile deniz hedefine yönelik başarılı bir atış gerçekleştirdi. Füze atışı Beyaz Deniz’deki Kuzey Filosu muharebe eğitim sahasında yapılan devlet testlerinin son etabının bir parçası olarak yapıldı. Deniz hedefi başarıyla imha edildi" denildi.

Kasım ayında, Kazan nükleer denizaltısının Beyaz Deniz’den Kalibr tipi seyir füzesiyle kıyı hedeflerini ve Oniks tipi seyir füzesiyle kara hedeflerini başarıyla imha ettiğine vurgu yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kazan nükleer denizaltısı, Kuzey Filosunun muharebe eğitim alanında gemi sistemleri, tertibatları, gemi silah kompleksleri, geminin ana sistem ve mekanizmalarını test etmeye devam ediyor. Devlet testlerinin tüm programlarının tamamlanmasının ardından, nükleer denizaltı füze kruvazörü ‘Kazan’ Rus Donanması'na kabul edilecek."