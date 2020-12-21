‘ABD denizde Rusya ve Çin’e karşı daha agresif strateji izleyecek’

ABD Deniz Kuvvetleri’nin, Rusya ve Çin’e karşı 'daha agresif' askeri strateji kabul edeceği belirtildi.

The Guardian’ın aktardığına göre, ABD Deniz Piyadeleri, Donanma ve Sahil Güvenlik’in ortak raporunda, Rusya ve Çin’in denizde “kararlı rakipler” haline geldiği, bunun yanı sıra Çin’in “en büyük uzun vadeli stratejik tehdit” arz ettiği kaydedildi.

Raporda, “Dünyanın dört bir yanında konuşlandırılmış deniz kuvvetlerimiz her gün Çin ve Rus savaş gemi ve uçakları ile etkileşime giriyor” ifadesine yer verildi.

Savaş çıkması durumunda Çin ve Rusya’nın muhtemelen ABD ve müttefiklerinden önce davranarak olası çatışma bölgesini ilk ele geçiren taraf olmaya çalışacağı ifade edilen raporda, Washington’un stratejik üstünlük korumak için daha küçük ve daha iyi manevra kabiliyetine sahip ve hatta uzaktan kumandalı gemiler sayesinde deniz kuvvetlerini modernize etmeyi planladığı kaydedildi.

Rusya, daha önce ABD ve diğer Batı ülkelerine karşı saldırgan planlarının olmadığını defalarca dile getirmişti. Bununla birlikte Rusya’nın batı sınırlarında ABD ve NATO’nun askeri faaliyetini artırdığına dikkat çekilmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO’nun eylemlerinin sıkça “Rusya karşıtı nitelik” taşıdığını kaydetmişti. Şoygu, NATO’dan gelen tüm tehditleri etkisiz hale getirmek için gereken tüm tedbirlerin alındığını söylemişti.