Alman general: Rusya, NATO için en büyük tehdit

NATO'nun 'Rus tehdidi' nedeniyle doğuya yöneldiğini belirten ABD Ordusu Avrupa ve Afrika Komutanlığı Komutanı Jared Sembritzki, Rusya'nın İttifak için en büyük tehdidi oluşturduğunu öne sürdü.

ABD Ordusu Avrupa ve Afrika Komutanlığı'nın başında görev yapan dördüncü Alman general olan Sembritzki, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte 'Rus tehdidi' hakkında açıklamalarda bulundu.

Rus tehdidinin gerçek olduğunu savunan Sembritzki, "Zira Rusya sadece silah geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda da ordusunu aktif şekilde modernize ediyor ve 'hakimiyeti ele geçirmek istediğini' ortaya koyuyor" dedi.

Rusya'nın NATO için ana tehdit olup olmadığı sorusuna 'Kesinlikle' yanıtını veren Sembritzki, Rusya'yı tehdit olarak görmenin İttifak'ı teyakkuz halinde tutan tek unsur olduğunu üstü kapalı olarak itiraf etti. Sembritzki, "Belki cihatçı terör daha büyük bir tehlike olarak görülebilir ancak askeri oluşum olan NATO'nun onunla mücadele etmesinin zor" diye ekledi.

Sembritzki, Polonya'nın yanı sıra üç Baltık ülkesinde Rus tehdidine karşı koymak üzere NATO birliklerinin görev yaptığını ve İttifak'ın Avrupa'da olası krizlere hazırlanan büyük güçleri bulunduğunu kaydederek bunun Ruslar için gerçek bir caydırıcı güç olduğunun altını çizdi.