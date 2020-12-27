Rus Acil Durumlar Bakanlığı uzmanları Karabağ’da on binden fazla mühimmat buldu

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus piroteknik uzmanlarının Karabağ’da 10 binden fazla mühimmat bulduğu, çalışmaların önemli kısmının Askeran bölgesine bağlı Aygestan yerleşimi çevresinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın ‘Lider’ birliğinin piroteknik uzmanları Dağlık Karabağ’daki çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, şu ana kadar 53 hektarlık alanı tarayarak 10 binden fazla patlayıcı madde buldu” denildi.

Bulunan mühimmatın imha edilmek üzere mayın temizleme merkezine nakledildiği belirtilen açıklamada, “Uzmanlar, 30 ila 152 milimetre arasında 4700'den fazla mermi, 416 farklı harç mayını, 378 topçu mermisi sigortası, 260'tan fazla ‘Grad’ çoklu fırlatma roket sistemi parçaları, 3200'den fazla mermi, 540 el bombası ve beş tanksavar güdümlü füze ‘Malyutka’ ve ‘Fagot’ mermisi buldu” ifadelerine yer verildi.