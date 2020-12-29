Rusya: Donanmamızın Sudan’daki lojistik destek üssü başka ülkeler için tehdit oluşturmuyor

Rossiyskaya Gazeta’ya konuşan Fomin, Rus donanmasının Sudan'daki lojistik destek üssünün kurulmasının başka ülkelere karşı atılan bir adım olmadığını söyledi.

Sudan'da lojistik destek üssünün açılmasının, Rus Donanmasının yalnızca Rusya için değil, diğer devletler için de güvenli denizcilik faaliyetlerinin koşullarını yaratmasını, gemilerin derin okyanus bölgesinde bulunmasını, dünya toplumu tarafından yürütülen askeri, barış misyonları ve insani yardım faaliyetlerine katılmasını mümkün kılacağını ifade eden Fomin, şunları söyledi:

“Rusya’nın dışında Donanma tesisleri oluşturma eylemleri, Rusya Federasyonu'nun Dünya Okyanusu'ndaki ulusal çıkarlarını sağlamaya ve uygulamaya yönelik planlı eylemler olup, herhangi bir devlete karşı saldırganlık anlamına gelmiyor.”

Fomin, Rusya'nın terörizm, korsanlık, silah kaçakçılığı, uyuşturucu, köle ticareti ile mücadele etmek ve güvenli ticari deniz taşımacılığını sağlamak için bölgede askeri varlık göstermeye ilgi duyduğunu vurguladı.

Rusya ve Sudan’ın Rus donanması için Sudan'da lojistik destek üssünün kurulmasına ilişkin imzaladıkları anlaşmaya göre üsteki Rus asker sayısı en fazla 300 kişi olacak, üste aynı anda en fazla 4 Rus gemisi bulunabilecek. Anlaşmaya göre ayrıca Rusya, Sudan’ın hava sahasını da kullanabilecek.

Rusya ise karşılıksız olarak, Sudan Deniz Kuvvetleri'nin Port Sudan Deniz Üssü’nün hava savunmasının yapılmasına, üssün altyapısının geliştirilmesine ve Sudan silahlı kuvvetlerinin geliştirilmesine yardımcı olacak.

‘Orta Afrika Cumhuriyeti’ne BRDM-2 zırhlı devriye araçları gönderildi’

Fomin, Rusya’nın kasım ayında Orta Afrika Cumhuriyeti’ne BRDM-2 amfibi zırhlı devriye araçlarından bir parti gönderdiği bilgisini verdi.

Araçların Orta Afrika Cumhuriyeti yönetimine ülkenin ‘güvenlik sektörünün reformu çerçevesinde kullanılmak üzere’ gönderildiğini ifade eden Fomin, tam olarak kaç aracın teslim edildiğini ise açıklamadı.

Rusya Orta Afrika Cumhuriyeti’ne ilk kez zırhlı araç göndermiyor. Geçen ekimde bu ülkeye en az iki kez karşılıksız olarak 10’ar araç teslim edildiği bildirilmişti.

Geçen hafta da Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'nin askeri savunma kabiliyetini güçlendirmek amacıyla ulusal ordu askerlerini eğitmeleri için ülkeye 300 askeri eğitmen gönderdiği açıklanmıştı.

Geçen yıl ise Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin bilgisi dahilinde Orta Afrika’ya Kalaşnikof saldırı tüfeği, makineli tüfek, havan topu, tabanca ve keskin nişancı tüfeği gibi kalemlerden oluşan silah yardımında bulunmuştu.