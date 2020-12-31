Rus uzmandan Su-57 ve F-35 kıyaslaması: Biri kartal, biri baykuş gibi

Rus uzman İgor Korotçenko, ABD'nin F-35 uçağının Su-37'nin rakibi olamayacağını söyledi. Korotçenko, uçaklar için kartal ve baykuş benzetmesi yaptı.

Rusya'daki Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü İgor Korotçenko, Rus basınına verdiği demecinde Su-57 uçağının F-35’ten hangi özellikleriyle üstün olduğunu anlattı.

Su-57'nin bir teknoloji harikası olduğunu belirten Korotçenko, "F-22 veya F-35 fark etmez, ABD’deki her türlü muadili karşısında Su-37’nin uzun menzilli füze ve yakın manevra çarpışmasında kazanma şansı daha yüksek” dedi.

Su-57'nin, ABD’deki benzerlerine kıyasla daha gelişmiş bir aerodinamik düzene sahip olduğunu ifade eden Korotçenko, "F-35, Su-57’nin rakibi olamaz. Hem silahları hem füze savaşı bakımından Su-57, F-35’ten üstün. Biri kartal biri baykuş gibi” yorumunda bulundu.

Korotçenko’ya göre, Su-57'deki aşamalı anten düzeneğine sahip radar sisteminin kalitesi, uzun menzilli füze tespiti konusunda üst düzey verimlilik sağlıyor.