Test edilecek olan Rus füzesi, İngiltere’de 'ürkütücü' olarak nitelendirildi

İngiliz Express gazetesinin haberinde, Rusya’nın test etmeyi planladığı termonükleer kıtalararası balistik füze Sarmat ‘ürkütücü’ olarak nitelendirildi.

Gazetede yayınlanan makalede, “Rusya, Fransa büyüklüğündeki bir sahayı yok etme kapasitesinde olan on adet büyük termonükleer savaş başlığına sahip yeni füzeyi test etmeyi planlıyor” ifadelerine yer verildi.

RS-28 Sarmat adını alan yeni füzenin etki menzili 18 bin kilometre. Füze, büyük tahrip gücüne sahip 10 büyük ya da 16 küçük nükleer başlık taşıyabiliyor.

Sarmat füzesinin taşıdığı her nükleer başlık farklı hedeflere yönlendirilebiliyor.

Füze, 2022'ye kadar Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin envanterine alınarak göreve başlayacak.