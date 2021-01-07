İran medyası: Sarmat füzesi Rusya’nın Biden’a mesajıdır

İran merkezli Akharin Khabar gazetesinin medya kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya’nın geliştirdiği kıtalararası balistik füze Sarmat’ın Moskova’nın ABD’nin seçilen yeni başkanı Joe Biden’a bir tür mesajı olduğu ileri sürüldü.

Haberde, Sarmat füze sisteminin şu anda teknik modernizasyondan geçtiği ve bu sürecin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yakından izlendiği ifade edildi.

Rus füze sisteminin temel amacının, füze savunma sistemlerini aşmak ve düşmanı nükleer caydırıcılık olasılığından yoksun bırakmak olduğu belirtilen yazıda, “Sarmat’ın öncelikle ABD ve Avrupa’daki müttefikleri, ayrıca diğer ülkeler için, Rusya'nın mevcut olanaklarını ve askeri teknolojilerini ortaya koyan bir tür ‘mesaj’ olduğu ortada” ifadeleri kullanıldı.

Sarmat'ın stratejik amaçlı bir silah olduğu aktarılan yazıda, ancak Rusya'nın bu füzenin dışında Poseydon insansız su altı aracı, Kinjal füzesi ve işlevi gizli olan Peresvet gibi farklı silahları da geliştirdiği vurgulandı.

Sarmat füzesinin testleri ve Washington’daki yeni yönetimin iktidara geldiği yönündeki açıklamaların bir tesadüf olmadığı belirtilen yazıda, “Rusya, büyük bir olasılıkla ABD'ye, Donald Trump'ın başkan olarak görev yaptığı süre boyunca, tüm bu yeni teknolojiler Rusya'da yaratılırken bir tür ihmalcilik yaptıklarını göstermek istiyor ve Washington'daki yeni yönetimin silahlarla ilgili müzakerelere ve yeni anlaşmaları imzalamaya daha meyilli olacağını umuyor” denildi.