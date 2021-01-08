Rusya geçen yıl 13 milyar dolarlık silah ihraç etti

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec’in Başkanı Sergey Çemezov, 2020’de Rus askeri ürün ihracatının yaklaşık 13 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Çemezov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüşmesinde, "Devlet savunma alımlarına gelince, Devlet Başkanlığı listesinde yer alan tüm silahları tamamen yerine getirdik. Askeri teknik işbirliğine değinecek olursak, Devlet Başkanı tarafından onaylanan planı uygulamaya devam ediyoruz. Geçen yıl olduğu gibi yine yaklaşık 13 milyar dolarlık hacim olacak" ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksand Fomin, aralık ayında Rus medyasına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını yüzünden bazı yabancı alıcılara silah tesliminin ertelendiğini ve yabancı uzmanlara eğitimin askıya alındığını söylemişti.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Şugayev, geçen mart ayında Rus medyasına yaptığı açıklamada, Rusya’nın silah ve askeri teçhizat ihracat portföyünün 55 milyar dolar olduğunu ve Batı’nın yaptırımlarına rağmen stabil olduğunu kaydetmişti.