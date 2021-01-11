Savunma Sanayii Başkanı Demir: 2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, '2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı'nda konuştu. Demir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- 2021'de Akıncı TİHA'da ilk teslimatlar yapılacak, Aksungur SİHA seri üretimi sürecek, Atak Faz-2'nin ilk teslimatları başlayacak.
- 2021'de Hisar-A+ envantere girmeye devam edecek, Hisar-O+'nın testleri tamamlanacak ve sistem envantere girmeye hazır hale gelecek.
- Bu yıl ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yerli ve milli torpido Akya ve tanksavar silahı Karaok'un ilk teslimatları yapılacak.
- Bu yıl çok maksatlı amfibi hücum gemisi Anadolu, eğitim gemisi Ufuk teslim edilecek, İ sınıfı fırkateyn İstanbul suya indirilecek.
Ayrıntılar geliyor.
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