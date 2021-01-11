Hindistan, S-400 hava savunma sistemi eğitimi için Rusya'ya uzman askerler gönderecek

Times of India gazetesi, Hindistan ordusunun bir grup uzmanının Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sisteminin nasıl kullanıldığı üstüne eğitim almak için bu ay Rusya'ya gönderileceğini yazdı.

Times of India gazetesinin haberine göre havacı subaylar dahil yaklaşık 100 askeri personelden oluşan ilk grup, ocak ayının son haftasında, ikinci grup ise sonraki birkaç ay içinde S-400 hava savunma füzeleri eğitimi için Rusya'ya gidecek.

5.43 milyar dolarlık bir sözleşme kapsamında satın alınan tüm S-400 sistemlerinin Nisan 2023'e kadar kademeli olarak teslim edileceği belirtilen haberde ayrıca, ilk S-400 sistemlerinin 2021'in sonuna veya 2022'in başına kadar hizmete girmesi planlandığı kaydedildi.

Gazete haberinde Hindistan’ın, ABD'nin yaptırım uygulama tehdidinden çekinmediği de belirtildi.

ABD daha önce S-400 satın alan Çin ve Türkiye'ye mali yaptırımlar uygulamıştı. Hindistan, Trump yönetimini S-400 satın almasının ‘acil bir ulusal güvenlik gerekliliği’ olduğuna ikna etmek için büyük çapta diplomatik girişimler yürütmüştü.

Hindistan ile Rusya S-400 savunma sistemi tedarikine ilişkin anlaşmayı Ekim 2018'de imzaladı.