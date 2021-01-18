National Interest yazarı Karadeniz'e hakim olan Rus gemilerini sıraladı

ABD merkezli askeri analiz dergisi The National Interest’te (NI) yer alan bir makalede Karadeniz'e tamamen hakim olan Rus gemileri sıralandı.

Sebastien Roblin imzasını taşıyan yazıda, Karadeniz'e tamamen hakim olan Rus gemileri anlatıldı.

Makalede bahsedilen ilk Rus savaş gemisi, Rusya Karadeniz Filosunun amiral gemisi konumundaki Moskova güdümlü füze kruvazörü oldu. İki futbol sahasını geçen 186 metrelik uzunluğunda olan kruvazörün uçak gemilerini yok etmek için geliştirildiği kaydedildi.

Bununla birlikte Karadeniz Filosu için daha da önemli bir gemi olarak Amiral Grigoroviç fırkateynini gördüğünü belirten yazar, “Dört bin ton ağırlığında olan bu gemi, görünmezlik teknoloji kullanılarak imal edildi ve radar koruması ile donatılmış durumda” ifadelerini kullandı.

Rus donanmasının savaş kapasitesini ‘etkisiz’ gibi görünebilen Molniya sınıfı füze botlarının güçlendirdiğine dikkat çeken yazar, söz konusu gemilerin hedefe doğru neredeyse 300 kilometre mesafeyi ses hızını 3 kat aşan bir hızla ilerleyen P-270 Moskit seyir füzeleriyle donatıldığını vurguladı.

Makalede ayrıca radarlar tarafından görülmeme özelliğine sahip ve Karadeniz’in kısa mesafeli bölgelerinde yakın devriyeler için uygun olan, proje 636 kapsamındaki ‘Varşavyanka’ denizaltıları hatırlatıldı.

Roblin, Karadeniz Filosunun belki de çok sayıda devasa savaş gemisine sahip olmadığının, ancak düşmanı önemli bir mesafelerden tehdit edebilme özelliğine sahip küçük, göze çarpmayan platformlar içerdiğin altını çizdi.