Rusya, 'Açık Semalar' uçaklarını başka amaçlar için modernize etmeye hazır

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, Açık Semalar Antlaşması (ASA) kapsamında kullanılan Tu-214ON uçaklarını gözlemlerle ilgili olmayan ödevlerin çözümünde kullanmak için modernize etmeye hazır olduklarını söyledi.

Rostec çatısı altında faaliyet gösteren Roselektronika’nın yan şirketi Vega’nın baş tasarımcısı Vladimir Verba, Tu-214ON gözlem uçaklarını yeni ihtiyaçlar doğrultusunda modernize etmeye hazır olduklarını söyledi.

Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı’nın ilgili istekte bulunması durumunda, uçaktaki gözlem ekipmanını yeni taleplere uygun olarak modernize etmeye hazır olduklarını belirten Verba, modernizasyon süresinin, modernize edilmiş Tu-214ON’un çözmesi gereken ödevlere bağlı olduğunu dile getirdi.

Daha önce Rusya’nın Açık Semalar Antlaşması’ndan tamamen çıkmasının ardından Tu-214ON’ların keşif uçakları gibi kullanılabileceği, bunun için ek ekipmanla donatılması gerekeceği ifade edilmişti.

Tupolev şirketi tarafından inşa edilen iki adet Tu-214ON gözlem uçağının donatıldığı ekipman Rostec tarafından geliştirilmişti. Uçaklar, 2018’de Açık Semalar Antlaşması'na taraf ülkeler üzerinde gözlem uçuşlarına başlamıştı.