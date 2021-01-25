Yunanistan, 18 Rafale savaş uçağı satın almak için Fransa ile anlaşma imzaladı

Yunanistan, 2,3 milyar euro karşılığında satın alacağı 18 Rafale savaş uçağı için Fransa ile anlaşma imzaladı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, temaslarda bulunmak üzere geldiği Atina'da, Yunan mevkidaşı Nikos Panayiotopulos ile Yunanistan Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Yunanistan'ın Fransa'dan almaya karar verdiği 18 Rafale savaş uçağı için resmi anlaşmaya imza atan ikili, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Panayiotopulos, Rafale savaş uçaklarının alımıyla Yunan hava kuvvetlerinin önemli ölçüde güçleneceğini savunarak, bu anlaşmanın iki ülkenin savunma iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Anlaşmanın, ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını savunmakla görevli Yunan hava kuvvetleri ve silahlı kuvvetlerinin kapasitesini ve caydırıcı gücünü artırmasına katkı sağlayacağını savunan Panayiotopulos, "karmaşık ve büyük bir silahlanma programıyla ilgili müzakerelerin ilk kez bu kadar hızlı ve düzenli şekilde geliştiğini" kaydetti.

'Yunanistan Rafale alan Avrupa'daki ilk ülke'

Parly ise Yunanistan'ın Avrupa'da bu uçakları satın alan ilk ülke olduğunu, Atina ve Paris'in birçok konuda ortak noktaları paylaştığını belirtti.

Yunan deniz kuvvetlerinin yenilenmesinde Fransız savaş gemilerinin de yer alması ümidini dile getiren Parly, çok yakında bu konuyla ilgili teklifin de Atina'ya sunulacağını aktardı.

'Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle Doğu Akdeniz'e gelecek'

Parly, Fransa'nın nisanda Yunanistan ile düzenleyeceği iki ortak tatbikata 8 Rafale uçağıyla katılacağını belirterek, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'un şubat sonunda bir Yunan fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'e geleceğini de ifade etti.

Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımını öngören yasa tasarısını 14 Ocak 2021'de onaylamıştı.

Atina hükümeti, 6'sı yeni, 12'si ikinci el Rafale savaş uçağının Fransa'dan 2,3 milyar euro karşılığında satın alınacağını duyurmuştu.

Fransa'dan ilk teslimatın temmuzda alınacağı, 18 uçağın tamamının ülkeye gelmesinin 2023 yılı ortasını bulacağı belirtilmişti.

Silahlanmaya ayrılan pay 5 kat artmıştı

Atina yönetimi 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar euro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar euro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın, askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştı.

Ülkenin bütçe projeksiyonuna göre, 2020'de Yunanistan ekonomisinin yüzde 10,5 daraldığı tahmin ediliyor.