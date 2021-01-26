Rusya: START-3'ün uzatılmasıyla ilgili ilerleme var

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, START-3 ile ilgili durumda belirgin ilerlemenin kaydedildiğini bildirdi.

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya ve ABD’nin, START-3’ü uzatma yönünde belirgin ve hızlı ilerleme kaydettiği ortada" ifadelerine yer verdi.

Ulyanov, paylaşımında "İlgili anlaşmanın çok yakında gerçeğe dönüşmesini beklemek için nedenimiz var" yorumunu yaptı.

Apparently #Russia and #US are making remarkable and speedy progress on extension of #START Treaty. There are reasons to expect that the relevant agreement can become a reality very soon. — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) January 26, 2021

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke uzmanlarının Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Antlaşması'nın (START-3) uzatılması konusuyla ilgili çalışmalara başladığını açıklamıştı.

ABD ve Rusya'nın konuşlu durumdaki nükleer savaş başlıklarının sayısını Soğuk Savaş dönemindekinin aşağısında tutmalarını öngören START-3 anlaşmasının geçerlilik süresi 5 Şubat 2021'de dolacak.