Rusya ve ABD, Yeni START’ın Moskova’nın koşulları çerçevesinde uzatılması konusunda anlaştı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile, Moskova’nın koşulları çerçevesinde Yeni START anlaşmasının uzatılması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Ryabkov, ABD ile Yeni START anlaşmasının uzatılması konusunda anlaşıldığını söyledi.

Ryabkov, “Bizim koşullarımız çerçevesinde anlaşıldı: Beş yıllığına, ön koşul ve herhangi bir ilave veya eklenti olmadan” ifadelerini kullandı.

Bunun iki taraf için de faydalı, mümkün olan tek doğru karar olduğunu belirten Ryabkov, “Artık stratejik istikrara yönelik bir dizi alanda derinlemesine karşılıklı müzakereleri başlatmak ve yürütmek, ülkemiz için uzun vadeli güvenliği sağlamak için yeterli vaktimiz var” dedi.

Ryabkov, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, anlaşmanın beş yıllığına uzatılması teklifleri konusunda hemfikir olmasını olumlu değerlendirdiklerini kaydetti.

Moskova ve Washington'ın son günlerde anlaşmanın uzatılmasına yönelik görüşmeler yürüttüğünü söyleyen Ryabkov, “(ABD Büyükelçisi John) Sullivan ve şahsım, dün Moskova’da anlaşmanın beş yıllığına uzatılmasının belirtildiği notaları karşılıklı alıp verdik” ifadelerini kullandı.