Seri üretimden çıkan ilk Su-57 savaş uçağının uçuş görüntüleri yayınlandı

Görüntülerde, seri üretimden çıkan ilk Su 57’nin Komsomolskiy-na-Amure Havacılık Fabrikası’ndaki son hazırlıkları ve kontrollerinin ardından hızlandığı ve havalandığı görülüyor.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedefleri için tasarlandı.

Uçağın yüksek manevra kabiliyeti, en yeni kabin içi radyoelektronik ekipman kompleksi ve düşük görünürlük gibi ayırt edici özellikleri bulunuyor.

Su-57 ilk uçuşunu Ocak 2010'da gerçekleştirmişti.