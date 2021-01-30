Rus MiG-31 jetinden Norveç'e ait keşif uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi’nin hava sahasında tespit edilen Norveç keşif uçağına refakat etmek üzere bir Rus MiG-31 avcı uçağının havalandırıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Barents Denizi’nin hava sahasında tespit edilen Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait keşif uçağına refakat etmek üzere bir MiG-31 avcı uçağının havalandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, “29 Ocak 2021’de Rus hava sahası kontrol araçları tarafından Norveç hava sahasında Rusya sınırına doğru yaklaşan bir hava hedefi tespit edildi. Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait keşif ve elektronik harp uçağı Falcon-20 olarak tanımladı ve Barents Denizi’nin hava sahasında uçağa refakat etti” ifadelerine yer verildi.

Uçağın rotasını değiştirerek Rus sınırından uzaklaşmasının ardından MiG-31 jetinin güvenli bir şekilde üssüne döndüğü ifade edilen açıklamada, Rus uçağının uçuş süresi boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyduğu vurgulandı ve eklendi: “Rusya Federasyonu sınırının ihlaline izin verilmedi.”