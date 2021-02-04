‘ABD, Rusya’ya baskı için Norveç’e bombardıman uçaklarını yerleştiriyor’

Forbes’un David Axe imzalı yazısında, ABD Hava Kuvvetleri’nin Rusya sınırları yakınındaki tatbikatta ilk kez B-1 bombardıman uçaklarını kullanacağı ifade edildi. Texas Eyaleti’nde üslenen uçaklar, Norveç’in orta kesiminde bulunan ve F-35 savaş uçaklarının da bulunduğu bir askeri üsse nakledilecek.

B-1 ve F-35 uçaklarının, NATO’nun kuzey filosu ve kara birlikleriyle birlikte ortak tatbikatta yer alacağı bekleniyor.

Askeri uzman Jerry Hendrix, B-1 misyonunun anlamının ortada olduğunu belirterek, “Ruslara, anladıkları dilden baskı yapmak” dedi.

Daha önce Norveçli askeri uzman Tormod Heier, ABD ile Rusya arasında gerilimin patlak vermesi durumunda Norveç'in savaş alanına dönüşebileceğini söylemişti.

Norveç’e şubat ayı içinde ABD’ye ait 4 adet B-1B Lancer tipi bombardıman uçağının yerleştirileceği öne sürülmüştü. Fakat Norveçli yetkililer bu iddiayı doğrulamamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ocak ayında Norveçli mevkidaşı Ine Marie Eriksen Soreide ile video konferans yoluyla düzenlenen görüşmede, Oslo’nun askeri etkinliğini artırması ve NATO altyapısının Rusya sınırlarına ilerlemesinin Arktik bölge için olumsuz sonuçlara yol açacağını dile getirmişti. Lavrov, iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması umudunu dile getirmişti.