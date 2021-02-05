Pentagon: S-400 alımı, Türkiye'nin NATO'ya bağlılığıyla uyuşmuyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kirby, düzenlediği basın toplantısında S-400 alımının Türkiye'nin 'ABD ve NATO'ya bağlılıyla uyuşmadığını' söyleyerek "S-400 konusundaki duruşumuz değişmedi" dedi.
LIVE: @PentagonPresSec John F. Kirby holds a briefing. https://t.co/18UAbZNOXH— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 5, 2021
Türkiye'nin S-400'lerin F-35'lerle uyumlu olmaması nedeniyle programdan çıkarıldığını kaydeden Kirby, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 almama çağrısında bulundu.
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