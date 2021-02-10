İki Rus nükleer bombardıman uçağından Arktik bölgesinde 12 saatlik uçuş

Rusya Savunma Bakanlığı, iki Tu-160 stratejik süpersonik nükleer bombardıman uçağının Arktik bölgesindeki Barents, Grönland ve Norveç denizleri üzerinde 12 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İki adet Tu-160 stratejik füze uçağı Barents, Grönland ve Norveç denizlerinin uluslararası suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 12 saat sürdü" denildi.

Tu-160'lara, Rusya Kuzey Filosu'na ait savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi.

Uçuşun tamamen uluslararası kurallara uygun olarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, uzak menzilli uçakların düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Baltık denizlerinin uluslararası suları üzerinde uçuş gerçekleştirdiği anımsatıldı.

Rusya'nın 'nükleer üçlüsünün' havacılık bileşenlerinden biri olan ve değişebilen kanat geometrisine sahip süpersonik stratejik füze bombardıman uçağı Tu-160, 1970-1980’li yıllarda Tupolev Tasarım Bürosu tarafından geliştirilmişti.

Uçak, düşmanın arkasında kalan bölgenin derinliklerindeki en önemli hedefleri nükleer ve konvansiyonel silahla imha etme yeteneğine sahip. Maksimum taşıma kapasitesi 45 ton olan Tu-160, Rusya'da 'Beyaz Kuğu' ve NATO tarafından da 'Blackjack' olarak adlandırılıyor.