Pakistan: Rusya ile bazı silahlar için anlaşma imzalandı

Pakistan Ordu Komutanı General Kamar Cavid Bacva, Rusya ile tanksavar sistemler, hava savunma araçları ve tüfek sevkiyatı için anlaşma imzalandığını belirtti.

Bacva, Pakistan’da düzenlenen AMAN-2021 uluslararası deniz tatbikatının son gününde, Sputnik muhabirinin, Rusya-Pakistan askeri teknik işbirliğinin geleceğiyle ilgili soruya, “Elimizde artık bir anlaşma var. Bazı silahların alımı için görüşmeler devam ediyor. Rusya’dan bazı tanksavar sistemleri, hava savunma araçları ve tüfek alımı sürecindeyiz. Anlaşma artık imzalandı” ifadesini kullandı.

Rusya’nın bugün “Pakistan’ın iyi dostu” olduğunu kaydeden General, Şanghay İşbirliği Örgütü kapsamında ortak olan Rusya ile sadece askeri değil diğer alanlarda da ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Bacva, ülkesinin son yıllarda Rusya’dan Mi-35 savaş helikopterlerini aldığını anımsattı.

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi, Pakistanlı komutanın açıklamasıyla ilgili henüz hiçbir yorum yapmadı.