Kanadalı büyükelçi: Rusya'nın katılımıyla gerçekleşen deniz tatbikatı oldukça önemliydi

AMAN-2021'in aktif aşamasının gerçekleştiği Umman Denizi'ndeki tatbikatlara Rus Donanması'na ait gemiler ile NATO ülkelerinin gemilerinin yanı sıra, Çin, Japonya, Endonezya ve Sri Lanka donanmalarından gemiler katıldı.

Sputnik muhabirinin sorularını yanıtlayan Kanada'nın İslamabad Büyükelçisi Wendy Gilmore, "Bence ne kadar çok fırsat olursa o kadar iyi. Bunun gibi tatbikatlar, özellikle ortak bir hedefimiz olduğunda önemlidir. Kanada, Pakistan, Rusya ve diğer ülkeler, Basra Körfezi'nde korsanlıkla mücadele, ortak mücadele operasyonları, arama ve kurtarma çalışmalarının başarılı olacağına inanıyor. Tüm bu konularda iş birliği çok önemlidir ve birlikte nasıl çalışılacağını öğrenmek hepimizin çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

11-16 Şubat tarihleri arasında Pakistan'ın Karaçi kıyısının açıklarında gerçekleşen AMAN-2021 tatbikatına 46 ülkeden askerler katıldı.

Askeri tatbikatların yanı sıra, katılımcı ülkelerin uzmanlarının korsanlık, terörizm, kaçakçılık ve insan ticaretiyle mücadele ile arama kurtarma operasyonlarıyla ilgili deneyimlerini paylaştıkları seminerler ve uluslararası toplantılar düzenlendi.