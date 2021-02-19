İsrail: ABD ile ortaklaşa Arrow-4 füze savunma sistemi geliştirmek için çalışıyoruz

İsrail, Washington ile ortaklaşa yeni nesil bir balistik füze savunma sistemi geliştirmek için çalıştığını duyurdu.

İsrail Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile yeni nesil Arrow (HITS)-4 balistik füze savunma sistemini geliştirmeye başladıklarını belirtti.

The Israel Missile Defense Organization and the U.S. Missile Defense Agency have begun the development of the Arrow-4 system, with @ILAerospaceIAI as the prime contractor for development and production 1/2 pic.twitter.com/emLWMjlmI7 — Ministry of Defense (@Israel_MOD) February 18, 2021

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile ortaklaşa geliştirilen Arrow-4'ün hem teknik açıdan hem de sahada büyük bir sıçrama sağlayacağını kaydetti.

לצד פיתוח יכולות התקפיות, מערכת הביטחון פועלת כל העת לחסום את שמי ישראל מול איומים בליסטיים-בבנייה מתמדת של מערך רב שכבתי. פיתוח "חץ 4", יחד עם שותפינו האמריקניים, יביא לקפיצת מדרגה טכנולוגית ומבצעית בשדה הקרב העתידי, אל מול איומים שמתפתחים כל העת במרחב המזרח תיכוני ומעבר לו. https://t.co/KZn0KzZRbS — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 18, 2021

İsrail, Demir Kubbe, Arrow-2 ve Arrow- 3 gibi birkaç füze savunma sistemine sahip.

ABD Kongresinin Aralık 2020'de kabul ettiği '2021 Birleştirilmiş Tahsisatlar Yasa Tasarısı'nda, ABD ile İsrail'in üzerinde ortak çalıştığı ve uzun menzilli karadan havaya ve havadan karaya füze tespit sisteminin de dahil olduğu 'Arrow Sistemlerini Geliştirme Programına' 173 milyon dolar ayrılması kararlaştırılmıştı.