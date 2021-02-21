‘Rusya Gremlin kod adlı yeni bir hipersonik füze üzerinde çalışıyor’

İzvestiya gazetesinin haberine göre Rusya, Kasım 2018’de Gremlin kod adlı yeni güdümlü hipersonik füze geliştirmeye başladı.

Bu yakınlarda motorunun test çalışmalarının yapılacağı füzenin 2023’te testlerine geçilmesi planlanıyor.

Yeni füzenin teknik özellikleri açıklanmasa da şu anda Rusya’nın envanterine geçen X-47M2 Kinjal füzesinden daha küçük olacağı biliniyor. Gremlin’in menzilinin 1.500 kilometreye ulaşabileceği, hızının ise ses hızının altı katı olacağı tahmin ediliyor.

Füzenin nükleer başlık kullanan versiyonunun olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Ön verilere göre Gremlin, beşinci nesil Su-57 avcı uçakları için geliştiriliyor ancak uzmanlar, bu mühimmatın Tu-22M3M, Tu-95 ile Tu-160 bombardıman uçaklarında da kullanılabileceği olasılığını dışlamıyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu daha önce hipersonik sistemleri Rusya’nın nükleer olmayan caydırıcı güçlerinin temeli olduğunu belirtmişti.

Geçen yıl Avangard hipersonik bloklarıyla donatılan iki kıtalararası balistik füze muharebe nöbetine geçti, bundan daha önce ise Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nde Kinjal füzeleri ile donatılan önleme uçakları nöbete başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca savaş gemilerinin ve denizaltılarının donatılacağı Tsirkon füzelerinin de başarıyla fırlatıldığını duyurmuştu.