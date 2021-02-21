MSB kaynakları: Yunanistan'ın Ege'de gerginliği tırmandıran faaliyetleri devam ediyor

TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege'nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı.
Çeşme gemisinin çalışmaları, Yunanistan'dan yapılan açıklamalarda 'faaliyetin iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesini kolaylaştırmayan bir hareket' olarak nitelendirildi.
Bunun üzerine değerlendirmesi sorulan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TCG Çeşme araştırma gemisinin, yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart'a kadar kuzey Ege'de bilimsel ve teknik araştırmalar yapacağını belirterek, deniz tabanını kapsamayan çalışmaların, 1976 Bern Mutabakatı'na tamamen uygun olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki 'istişari görüşmelerin' başladığı 25 Ocak'tan sonraki dönemde Yunanistan'ın AEGAEO araştırma gemisi tarafından Girit ile Mora Yarımadası arasındaki uluslararası suları da kapsayan deniz alanlarında su altı çalışmaları gerçekleştirildiğine dikkati çeken kaynaklar, "Halihazırda Yunanistan, 18 Şubat 2021 tarihli NAVTEX ilanıyla Girit kuzeyinde başlattığı ve ne zaman biteceği belli olmayan su altı çalışmalarına devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
TCG Çeşme'nin faaliyetlerinin, 'uluslararası hukuka ve karşılıklı anlaşmalara tamamen uygun olarak icra edilen bilimsel ve teknik çalışmalar' olduğunu vurgulayan kaynaklar, şunları kaydetti: "Yunanistan'ın, gerginliği tırmandıran eylemlerde bulunduğumuza yönelik açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Ülkelerimiz arasında istişari görüşmelerin sürdüğü bu dönemde, Yunanistan'ın uluslararası toplumun aleni bir şekilde yanıltılmak niyetiyle yaptığı aşikar bu açıklamalar, esefle ve hayretle izlenmektedir. Bu açıklamalar, Yunanistan'ın, sorunların görüşmeler ve diyalog yoluyla çözülmesini arzulamayan, gerginlikten yana ve uzlaşmaz tavrının açık bir göstergesidir."
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, şunları söyledi: "Benzer şekilde, Ege Denizi ve Akdeniz'de 17 Mart-27 Nisan 2021 tarihlerinde atışlı eğitim yapılacağına yönelik denizaltı ilanında, gayri askeri statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek Adalarının kara sularını kapsayan sahalar ilan etmesi, gerginliği tırmandırma gayretinde olan tarafın Yunanistan olduğunu gözler önüne sermektedir.
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